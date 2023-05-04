Главная » Новости



12:30, 4 мая 2023 года Орловский военно-исторический музей собирает базу данных о ветеранах Жители региона могут помочь в этом, рассказав о своих героях в социальных сетях.





Каждый житель Орловской области может рассказать о своем герое – участнике Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы военно-исторический музей собирает сведения о ветеранах.



Принять участие в акции можно в соцсетях. На личной странице нужно разместить фотографии и информацию о солдате с хештегом #Герой57.



Рассказав истории своих предков, орловцы смогут помочь музею продолжить работу по составлению базы данных ветеранов. Сегодня в ней более 650 имен.





Евгения Пьянова



