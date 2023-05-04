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12:00, 4 мая 2023 года В Орловской области подвели итоги конкурса "Экспортер года" Награды от Центра поддержки экспорта получили компании, чей продукт легко преодолевает границы даже в самое непростое время.





В Орловской области подвели итоги конкурса "Экспортер года". Он прошел уже в пятый раз. В этом году парад деловых достижений региона проходил под слоганом "Наша марка!".



Лучших выбрали в четырех номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года – самая большая география экспорта", "Экспортный дебют". Первые места заняли ООО "Микротензор", ООО "Тэсти Фуд", ООО "Катрина" и ООО "Компания "Юпитер" соответственно.





Ирина Костина



