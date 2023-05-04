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10:03, 4 мая 2023 года Орловское радио отмечает 95-летний юбилей Каждый день с орловцами говорят знакомые голоса, обладатели которых очень любят свою работу.





Орловскому радио исполняется 95 лет. 3 мая поздравления радийщикам адресовали губернатор Андрей Клычков, сенаторы Василий Иконников и Владимир Круглый, митрополит Тихон и другие почетные гости. Праздник прошел в форме радиоэфира – с ведущими, гостями, музыкальными и литературными заставками.



5 мая 1928 году в эфир вышла первая местная передача – трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких местах губернской столицы.





Эва Стасюлевич



