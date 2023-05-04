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10:15, 4 мая 2023 года Орловская область доставила гуманитарную помощь на Купянское направление СВО Общий вес посылки составил две тонны.





По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова собран и передан гуманитарный груз участникам СВО, задействованным на Купянском направлении. Как сообщил советник главы региона Сергей Лежнев, общий вес посылки составил две тонны. Также груз сопровождали замруководителя регдепартамента ЖКХ Сергей Латынин и глава Орловского округа Роман Жуков.



В ходе поездки возникли определенные сложности.

– К сожалению, у солдат произошел сбой, они не смогли доехать. Позже мы узнали, что они застряли. Мы оперативно вышли на связь с их полком и успешно довезли им груз в другую точку. По ЛНР мы наездили почти 300 километров, но поручение губернатора и жителей выполнили, – рассказал Сергей Лежнев.





Артем Ежаков



