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11:05, 4 мая 2023 года Орловские боксеры Платон Козлов и Кирилл Лукьянов вошли в состав сборной России Этого права спортсмены удостоились по итогам первенства страны.





В городе Чехове прошло первенство России по боксу, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Валерия Ивановича Белова. На ринг вышли порядка 300 спортсменов в возрасте 15 – 16 лет.



Как сообщает сообщество ProSport57, орловские боксеры вошли в число победителей и призеров соревнования. Чемпион Европы Платон Козлов по итогам боев поднялся на высшую ступень пьедестала, у Кирилла Лукьянова – второе место.



Оба спортсмена по итогам турнира вошли в состав сборной России.





Артем Ежаков



