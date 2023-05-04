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10:37, 4 мая 2023 года В пригороде Орла случился пожар в бане В ЧП в деревне Солнцево, к счастью, обошлось без жертв.





По тревоге пожарные поднялись около восьми часов вечера 3 мая: в деревне Солнцево Орловского округа загорелась баня. Сотрудники первой ПСЧ прибыли на место происшествия.



К тому моменту из-под крыши постройки шел дым, существовала вероятность, что огонь перекинется на пристройку. С пламенем справились.



- В результате пожара выгорело потолочное перекрытие. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, - сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области











Ольга СУПОНЕВА



