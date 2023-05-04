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9:45, 4 мая 2023 года На Орловщине представители власти и соцзащиты встречаются с семьями участников СВО Родным военнослужащих рассказывают об услугах и льготах, на которые они вправе претендовать.





В муниципальных образованиях Орловской области представители местной власти и органов социальной защиты проводят встречи с семьями участников специальной военной операции. В частности, собрания прошли в Корсаковском и Троснянском районах, а также в городе Ливны. Об этом сообщил региональный информационный портал.



Родным военнослужащих рассказывают об услугах и льготах, на которые они вправе претендовать. Например, на льготы в дошкольном, общем и дополнительном образовании, на бесплатные путевки в оздоровительно-образовательные центры для детей.





Артем Ежаков



