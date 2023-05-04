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8:47, 4 мая 2023 года Орловским школьникам первые паспорта вручили в военно-историческом музее Юных граждан России поздравили с получением взрослого документа.





Торжественное вручение паспортов подросткам состоялось 3 мая в военно-историческом музее Орла. Ребят пришли поздравить почетные гости, подарком стали творческие номера.



В числе тех, кто пообщался со школьниками - Денис Орлов, участник специальное военной операции, руководитель Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" в городе Орле. Он сказал напутственное слово для ребят: отметил, что новые обязательства и права, которые граждане Российской Федерации обретают с получением паспорта, дают возможность реализовывать все больше положительных идей.



Поздравила юношей и девушек и Ольга Варакина, начальник управления молодежной политики областного департамента внутренней политики.



- Быть гражданином Российской Федерации – гордо и почетно. История нашей страны богата победами и подвигами. Ребята, Россия – это каждый из вас. Это ваши друзья, ваши близкие и родные. Сейчас самое время пробовать искать себя, менять жизнь к лучшему, - обратилась она к школьникам.



Паспорта вручили 15 подросткам.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области











Ольга СУПОНЕВА



