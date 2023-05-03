Андрей Клычков призвал орловцев не поддаваться на провокации с воздушными шарами

"Приглашения" на участие в "акции" распространяют в социальных сетях.

Тему поднял глава региона 3 мая во время прямого эфира.

– Я могу предположить, что из-за границы инициирована кампания по якобы реализации проекта "Небесный полк". Рассылают якобы официальные приглашения поучаствовать в небесном полку с выпуском шариков с фольгой, - отметил губернатор.

Глава региона призвал орловцев не поддаваться на провокации и отметил, что шарики в небе могут стать помехой для систем безопасности.