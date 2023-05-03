Главная » Новости



20:43, 3 мая 2023 года Клычков поручил высадить 260 деревьев на улице Комсомольской Орла Они компенсируют недостаток зелени и кустарников.





Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира 3 мая. – В связи с тем, что ряд аварийных деревьев будут спилены, поручил высадить 260 деревьев на протяжении этой дороги, - заявил губернатор.





Сергей Силаев



