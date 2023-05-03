Андрей Клычков высказал ряд замечаний подрядчикам, ремонтирующим улицу Комсомольскую

Ряд работ, доставляющих неудобства орловцам, придется ускорить.

Тему глава Орловщины затронул 3 мая во время прямого эфира.



– Вчера при осмотре был высказан целый ряд замечаний для подрядчиков. В первую очередь, это касается ускорения работ по тем местам, где ходят люди. Стройка не должна создавать тяжелые условия для перемещения, поэтому договорились несколько изменить места работы, - отметил губернатор.

Также Клычков отметил, что шла речь о выравнивании уровня пешеходных дорожек и добавлении парковочных мест. После ремонтных работ на улице Комсомольской запланировано озеленение.