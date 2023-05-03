В Орловской области сев сельхозкультур превысит 1 миллион 300 тысяч гектаров в 2023 году

Работа кипит по всему региону.

Почти все муниципальные образования Орловщины засеяли яровые, пришло время сои и свеклы.

Работа с министерством сельского хозяйства позволяет региону обеспечить большую поддержку аграриям – запланировано почти два миллиарда рублей средств, которые выделят для различных сфер и отраслей.



По всему региону уже посеяна сахарная свекла на 30 тысячах гектаров. В целом орловские аграрии нацелены получить урожай этой осенью не хуже, чем в предыдущие годы.