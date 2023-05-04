Семья Жуковых из Орловской области отметила золотой юбилей свадьбы

Пару чествовали в ЗАГСе.

Сегодня, 3 мая, в ЗАГСе орловского районного центра Кромы чествовали золотых юбиляров. 50 лет со дня женитьбы отпраздновали Виталий Васильевич и Татьяна Ивановна Жуковы.



Пара поженилась полвека назад в своей родной деревне Гостомль. Для Жуковых сегодня опять прозвучал марш Мендельсона, супруги расписались в Книге почетных юбиляров и станцевали вальс, сообщает Управление ЗАГС Орловской области.