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8:30, 4 мая 2023 года

Орловца приговорили к обязательным работам за продажу дедовского ружья

На них мужчина проведет 300 часов.


Житель Орла приговорен Покровским районным судом к 300 часам обязательных работ за незаконную продажу ружья покойного деда местному жителю. Оружие он нашел в доме, доставшемся ему в наследство от бабушки. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напоминаем, что о подобных находках следует уведомлять Росгвардию. Это освобождает граждан от уголовной ответственности за незаконное хранение. Также им выплачивается денежное вознаграждение. В 2023 году жители Орловской области сдали в Росгвардию 18 единиц оружия.

Фото из архива




Артем Ежаков
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