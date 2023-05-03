В Орле 6 мая пройдет торжественное открытие футбольного сезона-2023

Местная команда встретится с "Урожаем".

Футбольный клуб "Орел" в ближайшую субботу на обновленном поле центрального стадиона проведет встречу в рамках первенства союза федерации футбола. Стартовый свисток судья даст в 13.00.

После двух туров орловские футболисты с шестью очками занимают первую строчку турнирной таблицы. В двух выездных матчах были одержаны крупные победы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед началом домашнего матча в 12.45 состоится торжественная церемония открытия сезона. Праздничная атмосфера встретит горожан уже на входе, детей ждет бесплатный аквагрим.