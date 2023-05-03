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18:25, 3 мая 2023 года За неделю в Орловской области почти 5 тысяч человек заболело ОРВИ Орловцы болеют гриппом, коронавирусом, другими простудными заболеваниями.





В Орловской области за неделю зарегистрировано 4 903 случая заражения ОРВИ. В их числе и грипп, и коронавирус, и другие простудные заболевания.



Суммарно, эта цифра ниже, чем на прошлой неделе на 2,7%. Заболеваемость ковидом, при этом, держится на том же уровне. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, циркулирует в регионе в основном вирус группы В, в меньшей степени группы А.











Ольга СУПОНЕВА



