Память основателя Орловской федерации ушу Павла Трошкина почтили большим турниром
Соревнования завершились накануне.
В Орле прошли соревнования в честь заслуженного тренера России и основателя Орловской федерации ушу Павла Трошкина – "Путь воина". Наставник воспитал сотни трудолюбивых спортсменов, стал инициатором проведения в нашем городе крупных турниров.
Участвовали в турнире 425 человек и 25 команд. Это рекордное количество участников в истории проведения соревнований по ушу в Орловской области.