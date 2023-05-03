В 2023 году в Орловской области отремонтируют 19 километров федеральных дорог

Новый асфальт дорожники уложат на трассах "Крым", "Орел-Тамбов" и "Калуга-Орел".

Отремонтировано будет полотно дорог, находящихся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков. В порядок в 2023 году предстоит привести участки протяженностью 19 километров.



При этом капитальный ремонт ждет 6 километров трассы "Орел-Тамбов". На других дорогах, речь идет о трассах "Крым" и "Калуга-Орел", предусмотрено обустройство тонкослойного покрытия.



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На сегодняшний день на участке капремонта укрепили обочины, отремонтировали примыкания, заменили существующие водопропускные трубы, устроили лестничные сходы, также выполняется расширение и усиление дорожной одежды, Кроме того, в планах дорожников — устройство дополнительных переходно-скоростных и накопительных полос, искусственного электроосвещения, барьерного ограждения, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков

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пресс-служба правительства Орловской области.