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19:00, 3 мая 2023 года

В 2023 году в Орловской области отремонтируют 19 километров федеральных дорог

Новый асфальт дорожники уложат на трассах "Крым", "Орел-Тамбов" и "Калуга-Орел".


Отремонтировано будет полотно дорог, находящихся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков. В порядок в 2023 году предстоит привести участки протяженностью 19 километров.

При этом капитальный ремонт ждет 6 километров трассы "Орел-Тамбов". На других дорогах, речь идет о трассах "Крым" и "Калуга-Орел", предусмотрено обустройство тонкослойного покрытия. 

На сегодняшний день на участке капремонта укрепили обочины, отремонтировали примыкания, заменили существующие водопропускные трубы, устроили лестничные сходы, также  выполняется расширение и усиление дорожной одежды, Кроме того, в планах дорожников — устройство дополнительных переходно-скоростных и накопительных полос, искусственного электроосвещения, барьерного ограждения,  установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, - информирует пресс-служба правительства Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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