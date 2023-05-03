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17:30, 3 мая 2023 года В Кромском районе капремонт моста через реку Ицка планируют завершить в августе За сутки по участку проезжают порядка 13 тысяч автомобилей.





Работы начались в 2022 году на 399-ом километре трассы М-2 "Крым". Предусмотрена замена пролетного строения с устройством 15 балок, капремонт опор, укрепление конусов. Также появится разметка, дорожные знаки. По информации пресс-службы правительства региона, при капремонте особое внимание уделят вопросам экологической безопасности, поскольку объект находится в водоохранной зоне. Завершить работы должны в августе 2023 года. Габарит проезжей части расширят с 8 до 10 метров, что должно увеличить пропускную способностью моста.



Фото из архива





Сергей Силаев



