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18:07, 3 мая 2023 года В Орловской области продолжают появляться "Сады Памяти" К акции присоединились Ливенский, Мценский и Залегощенский район.





Районы Орловщины принимают участие в акции "Сад Памяти". Присоединились к ней Ливенский, Мценский и Залегощенский районы.



Так, в Ливнах высадили 15 деревьев в память о воинах, погибших при исполнении служебного долга. Это березы, расти и сохранять память о подвигах они будут в городском парке. В высадке поучаствовали родственники бойцов, погибших в СВО.



В Мценске местные жители высадили сирень на территории мемориала Славы.



- Это знаковый для нас мемориал. Мы подаем документы на получение гранта, который позволит создать на этой территории, за памятником "Катюша" инсталляцию боевых действий времен Великой Отечественной войны. Это будет уличный музей, рассказывающий о событиях, которые происходили на нашей земле в 1941-1943 годах, - отметил Николай Кочетаев, глава города Мценска.



А в Залегощенском районе ученики Моховской школы высадили на территории своего учебного учреждения плодовые деревья.



Фото: архив









Ольга СУПОНЕВА



