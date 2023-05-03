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16:30, 3 мая 2023 года В Орле с наступающим Днем Победы поздравили ветерана Александра Ширшова В преддверии 9 мая в областной столице снова навестят участников Великой Отечественной войны.





Орловские ветераны уже начали получать поздравления с приближающимся Днем Победы. Сотрудники Соцфонда отправилась к участнику Сталинградской битвы Александру Ширшову, чтобы поблагодарить его за героизм.



Александру Максимовичу в 1941 году было 18 лет. Остаться в стороне от трагедии всей страны юноша не смог – поступил в Могилевское пехотное училище, а уже в 1942 получил первое ранение в битве под Сталинградом. В мае 1945 года он стал участником первого парада Победы.



Через три месяца ветеран отметит вековой юбилей. У него есть свой секрет долголетия – овсяная каша на воде по утрам и зарядка. Уже много лет он начинает так свой день.





Юлия Опанасюк



