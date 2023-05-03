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15:33, 3 мая 2023 года Пригородные поезда, следующие из Орла в направлении Брянщины, поедут по укороченному пути Железнодорожный транспорт поедет до Карачева.





Важная информация для орловцев, планирующих поездки железнодорожным транспортом в направлении Брянской области. Пригородные поезда из Орла будут следовать по укороченному маршруту до Карачева. Это связано с проведением восстановительных работ на станции Снежетьская в Брянской области, в районе которой 2 мая сработало взрывное устройство и сошел с рельсов состав.



На время работ организовано дополнительное автобусное сообщение. От станции Карачев пассажиров будут доставлять до станции Брянск-Орловский.





Артем Ежаков



