В Орле 8 мая будет перекрыта часть дорог

Общественный транспорт поедет другими путями.

Из-за праздничных мероприятий в Орле 8 мая будет перекрыта часть дорог. Общественный транспорт поедет непривычными пассажирам маршрутами. Рассказываем, как будут ходить автобусы.





Из Северного в Железнодорожный район объехать перекрытые участки можно по: Московской, переулку Новосильскому, 3-й Курской, 5-го Августа.



Из Заводского в Северный и Железнодорожный районы проехать можно: по 5-го Августа, 3-й Курской, переулку Новосильскому и ул Московской.



А из Заводского в Советский и обратно путь лежать будет через 1-ю Посадскую улицу.



Что касается автобусных маршрутов, которые сейчас подменяют трамваи, №1т поедет от вокзала через 3-ю Курскую, далее до депо и обратно. А №3т поедут также по 3-1 Курской.



