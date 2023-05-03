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15:09, 3 мая 2023 года

В Орле 8 мая будет перекрыта часть дорог

Общественный транспорт поедет другими путями.


Из-за праздничных мероприятий в Орле 8 мая будет перекрыта часть дорог. Общественный транспорт поедет непривычными пассажирам маршрутами. Рассказываем, как будут ходить автобусы.
Из Северного в Железнодорожный район объехать перекрытые участки можно по: Московской, переулку Новосильскому, 3-й Курской, 5-го Августа.

Из Заводского в Северный и Железнодорожный районы проехать можно:  по 5-го Августа, 3-й Курской, переулку Новосильскому и ул Московской.

А из Заводского в Советский и обратно путь лежать будет через 1-ю Посадскую улицу. 

Что касается автобусных маршрутов, которые сейчас подменяют трамваи, №1т поедет от вокзала через 3-ю Курскую, далее до депо и обратно. А №3т поедут также по 3-1 Курской. 

- Объезд автомобилистам рекомендовано вести по тем же маршрутам. Приносим извинения за временные неудобства, - обратились к орловцам в мэрии.

А причина этих неудобств - подъем дубликата Знамени Победы.



Ольга СУПОНЕВА
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