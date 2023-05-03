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15:00, 3 мая 2023 года

В Орле обсудили обеспечение безопасности жителей региона

Этому посвятили заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Орловской области, а также совещание с силовым блоком.


3 мая в правительстве Орловской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Орловщины, а также совещание с силовым блоком региона.

В ходе встречи обсудили промежуточные итоги работы в текущем году, прохождение пожароопасного периода, подготовку к купальному сезону. Так, в регионе пройдет месячник безопасности на водных объектах.

В центре внимания продолжает находиться пожароопасный сезон. Пал мусора и прошлогодней травы на огородах и дворовых территориях продолжает создавать опасность. Больше всего возгораний – в Орловском муниципальном округе и Мценском районе. Губернатор Андрей Клычков поручил главам районов оперативно принять меры.

Также глава региона провел совещание с силовым блоком. Андрей Клычков поблагодарил правоохранителей за работу на минувших выходных, а также дал поручения по обеспечению безопасности орловцев в период проведения мероприятий 5 – 9 мая.


Евгения Пьянова
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