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14:37, 3 мая 2023 года В честь юбилея орловского радио 3 мая проходит праздничное мероприятие В театре "Русский стиль" поздравления радийщикам адресовали губернатор Андрей Клычков, сентаров Василий Иконников, митрополит Тихон и другие почетные гости.











В это году 95 лет исполняется орловскому радио. Сегодня, 3 мая, в театре "Русский стиль" проходит праздничное мероприятие: поздравления принимают сотрудники "Радио России. Орел". Радийщиков с юбилеем пришел поздравить глава региона Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, директор ГТРК "Орел" Николай Куревин, сенатор РФ Василий Иконников.





Благодарности ГТРК "Орел", почетные грамоты губернатора Орловской области и награды от Орловской Епархии получили действующие сотрудники и ветераны орловского радиовещания. Гости увидели творческие номера.



Фото: Сергей Силаев









Сергей Силаев



