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14:35, 3 мая 2023 года Орловскому радио исполняется 95 лет Первой передачей стала трансляция с праздничного митинга в 1928 году.





Орловскому радио исполняется 95 лет. Впервые орловцы услышали слова "Говорит Орел" в 1928 году, когда в городе заработали радиотрансляционный центр и студия.



5 мая 1928 году в эфир вышла первая местная передача – трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких местах губернской столицы.



На момент открытия в городе было всего пять радиоточек, но в короткие сроки их стало полторы тысячи. Орловское радио появилось на четыре года позже московского – одно из первых в стране.



За цифрой "95" – сотни программ, тысячи выпусков новостей и уникальных гостей эфира. 3 мая команда орловского радио сегодня собралась в камерном зале театра "Русский стиль" и принимает поздравления от первых лиц региона, журналистского сообщества и ветеранов радиоэфира.





