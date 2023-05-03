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12:51, 3 мая 2023 года В Орле устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны В честь приближающегося Дня Победы выступления состоялись прямо во дворе дома.





В Орле проходят концерты, подготовленные специально для ветеранов Великой Отечественной войны. Музыкальные и творческие номера артисты исполняют прямо во дворах домов, где проживают свидетели военных лет.



Так, 3 мая с приближающимся Днем Победы поздравили Ефремова Илью Константиновича. Праздничное мероприятие состоялось в Советском районе.



Подробности в ближайших эфирах "Вестей".



Фото: Юлия Опанасюк





Ольга СУПОНЕВА



