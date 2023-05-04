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8:00, 4 мая 2023 года Первый этап диспансеризации прошли 65 тысяч орловцев Об этом сообщили в регдепартаменте здравоохранения.





В 2023 году первый этап диспансеризации прошли более 65 тысяч жителей Орловской области. Каждый шестой после первичного скрининга был направлен на допобследования. Об этом сообщает регдепартамент здравоохранения.



Пройти диспансеризацию можно в своей поликлинике. Обследование поможет выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, туберкулез.





Артем Ежаков



