среда 3.05.2023 15:42:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:07, 3 мая 2023 года

Орловскими полицейскими задержан дачный вор

Добычей домушника стали триммер, надувной матрац, удлинитель и другое имущество.


В полицию обратились две жительницы Орловского округа: из их дачных домов пропало имущество. В первом случае домушник нажился на 9 тысяч рублей, во втором примерно на полторы тысячи.

Были заведены уголовные дела о краже. Добычей дачного похитителя стало разное имущество: надувной матрац, электрический триммер, 20 метров удлинителя. Проник в дом неизвестный, сбив замок. Во втором случае украдены были провода, электрическая переноска, а пробрался в помещение дачный домушник, выбив дверь. Похитителя удалось задержать.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в кражах. Им оказался орловец 37 лет. Мужчина сбыл похищенные провода в пункт приема металла. Другое краденое имущество было обнаружено и изъято у него по месту жительства,  - рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.