Главная » Новости



14:07, 3 мая 2023 года Орловскими полицейскими задержан дачный вор Добычей домушника стали триммер, надувной матрац, удлинитель и другое имущество.





В полицию обратились две жительницы Орловского округа: из их дачных домов пропало имущество. В первом случае домушник нажился на 9 тысяч рублей, во втором примерно на полторы тысячи.



Были заведены уголовные дела о краже. Добычей дачного похитителя стало разное имущество: надувной матрац, электрический триммер, 20 метров удлинителя. Проник в дом неизвестный, сбив замок. Во втором случае украдены были провода, электрическая переноска, а пробрался в помещение дачный домушник, выбив дверь. Похитителя удалось задержать.



- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в кражах. Им оказался орловец 37 лет. Мужчина сбыл похищенные провода в пункт приема металла. Другое краденое имущество было обнаружено и изъято у него по месту жительства, - рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



