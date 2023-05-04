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7:30, 4 мая 2023 года Орловчанка Софья Кисель стала призером финала Всероссийской олимпиады школьников по филологии Девушка заканчивает Троснянскую среднюю школу и успех в соревновании может облегчить ей поступление в вуз.





Одиннадцатиклассница Троснянской средней школы Софья Кисель стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" по филологии. Девушка отличилась среди 22 тысяч человек, участвовавших в соревновании. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Дипломанты олимпиады получают право на поступление в вузы страны, соответствующему профилю олимпиады, без вступительных испытаний.



Фото с сайта правительства Орловской области









Артем Ежаков



