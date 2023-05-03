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12:13, 3 мая 2023 года

В двух орловских техникумах создадут образовательные кластеры

Финансирование предусмотрено за счет федеральных грантов.


В Минпросвещения РФ одобрили две заявки от Орловской области по оказанию господдержки для развития образовательных кластеров среднего профессионального образования. Об этом сообщил региональный информационный портал.

За счет федеральных средств на Орловщине создадут два образовательных кластера – "Правоохранительная сфера и управление" в Орловском автодорожном техникуме и "Туризм и сфера услуг" в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса. Общая сумма грантов – 130,5 миллиона рублей. Их предоставят в 2023 году.

На эти деньги планируется сформировать новые управленческие структуры, актуализировать образовательные программы и модернизировать материально-техническую базу учебных заведений.


Артем Ежаков
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