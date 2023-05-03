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12:27, 3 мая 2023 года В Залегощенском районе отремонтируют дорогу за 62 миллиона Работа на участке уже кипит.





В Залегощенском районе Орловской области начался ремонт участка дороги Орел – Ефремов. Новое дорожное покрытие обойдется в 62 миллиона рублей.



По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", протяженность участка составляет 2,9 километра. Рабочие уже зашли на объект: п о состоянию на 26 апреля уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия одной полосы автодороги на участке 1,4 километра. Ведется демонтаж старого бордюрного камня.





Ольга СУПОНЕВА



