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11:25, 3 мая 2023 года В Орле разберутся с проблемой захламления Оки Реку на участке от Красного моста до Октябрьского планируют чистить – для этого идет работа с Минприроды.





В Орле планируют очистить русло Оки на участке от Красного до Октябрьского (Герценского) моста. Для этого идет соответствующая работа с Минприроды. На очистку нужно получить финансирование в размере 36 миллионов рублей. Предварительно, работы запланированы на 2024 год.



Сейчас Ока переполнена мусором. Такая экологическая обстановка снижает скорость течения и способствует вымиранию рыб. Исчезли почти все осетровые. Уменьшилось разнообразие реофильных рыб – это рыбы, которые любят быстрое течение: голавль пескарь, подуст.



В целом, в Оке достаточное количество рыб. Плотность популяций плотвы, подлещика, окуня и толстолобика достаточно высокая.





Евгений Борисов



