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11:47, 3 мая 2023 года В Орле пройдет военно-патриотический онлайн-квиз К интеллектуальной игре "Аты-баты, шли солдаты" можно присоединиться 4 мая.









Посвящен квиз 80-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команды-участники военно-патриотической игры смогут проверить знания истории и узнать новые факты.







Фото: архив Военно-исторический музей Орла проведет онлайн-квиз "Аты-баты, шли солдаты". Интеллектуальная игра пройдет 4 мая.Посвящен квиз 80-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команды-участники военно-патриотической игры смогут проверить знания истории и узнать новые факты. Зарегистрироваться на квиз нужно до 16.00 4 мая, сама игра начнется в 18.00. Поучаствовать могут семейные и школьные команды.Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



