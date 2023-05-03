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11:47, 3 мая 2023 года

В Орле пройдет военно-патриотический онлайн-квиз

К интеллектуальной игре "Аты-баты, шли солдаты" можно присоединиться 4 мая.


Военно-исторический музей Орла проведет онлайн-квиз "Аты-баты, шли солдаты". Интеллектуальная игра пройдет 4 мая.

Посвящен квиз 80-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команды-участники военно-патриотической игры смогут проверить знания истории и узнать новые факты.

Зарегистрироваться на квиз нужно до 16.00 4 мая, сама игра начнется в 18.00. Поучаствовать могут семейные и школьные команды. 

Фото: архив


Ольга СУПОНЕВА
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