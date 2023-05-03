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10:48, 3 мая 2023 года "Бессмертный полк" в Орловской области пройдет в другом формате Традиционное шествие отменено, но жители региона могут рассказать о своих родственниках-героях другими способами.





В 2023 году Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в другом формате. Традиционные шествия в регионах страны отменили, не исключение и Орловщина.



Но орловцы все равно могут рассказать о своих героях. Это можно сделать в соцсетях с хештегом "Наш бессмертный полк", а также заменить в День Победы фотографии своих профилей на портреты родственников-героев. Автомобилистам предложили разместить их на боковых стеклах машин.





Евгения Пьянова



