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10:40, 3 мая 2023 года В Орловской области иностранец осужден на 11 лет колонии за попытку сбыта 200 граммов наркотиков Запрещенное вещество было расфасовано на 120 разовых доз.





Мценский районный суд приговорил иностранца к 11 годам колонии строгого режима за попытку сбыта свыше 204 граммов наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре.



Как следует из материалов дела, мужчина, действуя с подельниками с целью распространения запрещенных веществ, забрал из тайника 120 свертков с наркотиком. "Зелье" мужчина привез в Орловскую область и собирался сбыть покупателям.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



