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10:09, 3 мая 2023 года В Орловской области уничтожили почти 300 взрывоопасных предметов времен войны Взрывотехники работали в Глазуновском и Троснянском районах.





2 мая взрывотехники орловского МЧС уничтожили 280 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в ведомстве, в Глазуновском районе обезвредили артиллерийский боеприпас, а в Троснянском районе уничтожили 279 ВОП – снаряды, гранаты и патроны.



Минувшие сутки для спасателей прошли довольно спокойно – отработали 9 выездов, из которых 3 пришлись на тушение сухой травы и мусора, а оставшиеся 6 – на помощь населению.



Фото из архива





Артем Ежаков



