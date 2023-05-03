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10:00, 3 мая 2023 года В Орле крестили сына и брата участника СВО Для малыша крестным отцом стал его дядя.





Иерей Артемий Торопов совершил таинство миропомазания над сыном мобилизованного участника СВО и таинство крещения над его родным братом. Дядя стал для малыша крестным отцом. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Младенца ранее крестили в НКМЦ имени Круглой, куда он попал в критическом состоянии. Миропомазание тогда не делали по просьбе родителей – чтобы у ребенка были крестные.



По случаю рождения сына участник СВО приехал в отпуск, но уже возвращается назад.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии





Артем Ежаков



