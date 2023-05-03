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9:41, 3 мая 2023 года В Орле после ДТП в районе автовокзала госпитализирован пешеход Авария произошла поздно вечером 2 мая.





Накануне в 22:40 в районе дома №200 по улице Комсомольской водитель на ВАЗ-2112 сбил 62-летнего пешехода. Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, мужчина шел по проезжей части навстречу машине. Пешеход госпитализирован.



2 мая в Орловской области это было единственное ДТП с пострадавшим. Всего случилось 10 аварий.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



