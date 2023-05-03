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9:13, 3 мая 2023 года В селе Топки Орловской области обнаружили крупное воинское захоронение Число погребенных в нем бойцов может исчисляться сотнями.





На окраине села Топки Покровского района Орловской области обнаружили воинское захоронение, в котором могут покоиться несколько сотен бойцов. Об этом сообщает региональный информационный портал. Молодежное поисковое объединение "Огненная дуга" будет работать на месте до 5 мая.



В прошлом году в селе Топки нашли большое захоронение павших красноармейцев. В октябре перезахоронили 302 бойца.





Артем Ежаков



