В Кромском районе продолжается генеральная уборка на улицах

В муниципальном образовании сейчас работают три единицы спецтехники.

Два грейфера и один мусоровоз предоставил району региональный оператор "Зеленая Роща". Санитарная очистка контейнерных площадок проводится с начала экологического двухмесячника – с 1 апреля. Всего в районе 212 площадок для сбора отходов.

Главная задача регоператора – вывозить мусор вовремя, чтобы не образовывались стихийные свалки. Это четко обозначил и губернатор Андрей Клычков. Глава региона держит ситуацию на контроле.