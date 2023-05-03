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9:03, 3 мая 2023 года В Нижней Лужне под Орлом начался ремонт дороги Улицу отсыпят песчано-гравийной смесью.





Как сообщили в Неполодском территориальном управлении, ремонт дороги в пригородной деревне Нижняя Лужна уже начался. В порядок приведут улицу Береговую.



Ее на протяжении 1,7 километра предстоит отсыпать песчано-гравийной смесью. Обойдется работа почти в 4 миллиона рублей.



Ремонт пройдет по программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского муниципального округа".



Фото: архив













Ольга СУПОНЕВА



