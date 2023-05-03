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8:37, 3 мая 2023 года Летом в Орле пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу Соревнования запланированы на август.





Грядущим летом Орел снова примет этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу. Чемпионат запланирован на август.



Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, этап чемпионата пройдет с 9 по 13 августа.



Кроме того, в августе регион примет еще и чемпионат России по каратэ.





Ольга СУПОНЕВА



