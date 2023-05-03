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8:00, 3 мая 2023 года В Орле бывший полицейский не сумел оспорить приговор за избиение мужчины Экс-сотрудника ППС признан виновным в превышении должностных полномочий.





Орловский областной суд оставил в силе приговор Советского райсуда в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, превысившего свои полномочия. Как следует из материалов дела, правоохранитель, находясь на службе, ударил мужчину рукой в живота, а также ногой в голеностоп. Потерпевший получил вред здоровью средней степени тяжести.



Суд первой инстанции приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита и обвинение с вердиктом не согласились – первые просили отменить приговор и оправдать осужденного, вторые – усилить наказание.



Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу.





Артем Ежаков



