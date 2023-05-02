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17:45, 2 мая 2023 года Орловские школьники узнали о возможностях квантовой физики на "Уроке цифры" Он прошел в Мезенском лицее.





В Мезенском лицее прошел Всероссийский урок цифры. На нем школьников познакомили с квантовыми технологиями.



Ребята узнали, как работают квантовые технологии в транспорте и медицине, ознакомились с новыми профессиями, которые, вероятно, появятся уже в ближайшее время – например, квантовые программисты.



Практику школьники прошли на игровом тренажере. С его помощью они получили сведения об использовании квантовых технологий.





Эльза Ахмедбекова



