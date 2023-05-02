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15:30, 2 мая 2023 года

Олимпийские чемпионы и орловские спортсмены завершили сезон ветеранского хоккея в регионе

Большой матч прошел 30 апреля.


В минувшее воскресенье в Орле завершили сезон ветеранского хоккея. На это событие специально приехали легендарные советские спортсмены, победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и других престижных турниров.

Закрытие состоялись большим матчем. Победители первенства области – хоккеисты "Основы" – сыграли со сборной игроков из других команд. Гости отыграли за обе команды по очереди.

Матч со счетом 8:3 выиграла "Основа".


Анастасия Дорохова
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