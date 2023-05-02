На байдарочные сплавы в Орловскую область приезжают туристы из разных уголков России

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14:09, 2 мая 2023 года
На байдарочные сплавы в Орловскую область приезжают туристы из разных уголков РоссииВодный туризм активно развивается в регионе.
В Орловской области активно развивается водный туризм. Сейчас путешественники из разных уголков России приезжают на Орловщину, чтобы сплавиться по местным рекам.
Первые шаги туристы учатся делать под покровительством инструктора. Группы разные - в самой большой бывает сразу несколько десятков путешественников-водников. В Новосильском районе туристам скучать некогда, люди приезжают из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, из Сибири и Урала.
- Я очень мало знала об этом регионе, а возможностях, как можно здесь отдохнуть, насколько активным может быть отдых. Мне кажется это очень здорово, что например из Москвы можно выехать и буквально за выходные чудесно провести время, наполнится энергией, эмоциями, - поделилась туристка Екатерина Литвишко, приехавшая из Красноярского края.
А между тем наш регион в десятке лучших туров для молодежи по всей России в конкурсе "Маршрут построен", а проект "Туристическая пробежка Орел" вошел в федеральную программу "Больше чем путешествие".
Эльза Ахмедбекова