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13:00, 2 мая 2023 года Орловские предприятия вошли в лучшие промышленные маршруты России Итоги работы в этом направлении обсудили на аппаратном совещании.





Все больше путешественников отдают предпочтение не обычному туризму, а промышленному. Орловская область не остается в стороне – предприятия региона вошли в лучшие промышленные маршруты России. Об этом сегодня говорили в правительстве региона.



В конце апреля наш регион представил свои достижения в финале Всероссийской акселерационной программы по промышленному туризму "Открытая промышленность". Экскурсии Злынского конезавода, Орловского сталепрокатного завода и компании "Эксперт-кабель" включены во Всероссийский онлайн-путеводитель по маршрутам промышленного туризма.



Планируется, что экскурсии на предприятия также помогут привлечь молодежь на работу. Важность открытости предприятий для профориентации и диалога с будущими сотрудниками особо отметил губернатор Андрей Клычков.





Евгения Пьянова



