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13:30, 2 мая 2023 года Орловские футболисты порадовали болельщиков хорошими результатами В минувшие выходные прошли игры ЮФЛ "Центр" и первенства СФФ "Центр".





Прошедшие выходные стали удачными для орловских футболистов. В рамках третьего тура Юношеской футбольной лиги "Центр" Академия футбола им. Ю. П. Семина сыграла в гостях с ивановским "Текстильщиком". Команда в возрасте до 16 лет добилась победы – 1:0. Футболисты до 17 лет оформили ничью – 1:1.



ФК "Орел" провел второй тур первенства Союза футбольных федераций "Центр" в Курсе. Счет матча против "Авангарда-М" – 4:1 в пользу орловцев. После двух игр наша команда возглавляет таблицу по разнице забитых и пропущенных мячей, а футболист ФК "Орел" Евгений Рагулькин сейчас является лучшим бомбардиром турнира с пятью голами. В матче против курян Рагулькин забил трижды.





Артем Ежаков



