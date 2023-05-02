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12:31, 2 мая 2023 года

В Орловском полесье изучают краснокнижное животное-ровесника мамонта

Выхухоль - самый неуловимый обитатель этого края.


В национальном парке "Орловское полесье" продолжается изучение выхухоля. Это очень редкий зверек, краснокнижный, ровесник мамонта. Сейчас в полесье их насчитывается всего 100 особей.

За последние 25 лет численность выхухоля в полесье выросла в 5 раз. Раньше  выхухоль истребляли  из-за ценного меха и мускусных желез. А сейчас она занесена в красные книги всех уровней. По России насчитывается всего около 4 тысяч особей.

За местом  ее обитания  тщательно следят, для этих целей Всероссийское географическое общество национальному парку выделило  грант  почти в полмиллиона  рублей. Благодаря этому в ноябре здесь установили 15 датчиков. Сейчас время  снимать показатели. 

- Прорубается лунка, на метр датчик уходит на глубину. За зиму тут промерзает хорошо, можно понять разницу между температурой надледной и подо льдом, - отмечает Андрей Карпачев, ГИС специалист национального парка "Орловское полесье". 

Зимой датчик находится под водой и собирает всю информацию: температура, кислотность и насыщенность кислородом воды - показания записываются каждые   4 часа. После того, как снимут данные, приборы вернут на место, в эти же сутки. По результатам можно понять благоприятные ли условия для выхухоля. 


Татьяна Тимохина
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